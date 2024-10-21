OnePlus представила беспроводную зарядку с вентилятором

OnePlus представила беспроводную зарядку в стиле MagSafe, но с вентилятором
OnePlus официально представила новую магнитную беспроводную зарядку OnePlus Magnetic Turbine, которая оснащена встроенным вентилятором для охлаждения устройств во время зарядки.
По словам президента OnePlus China Ли Цзе, устройство обладает «самой высокой мощностью в отрасли», достигающей 50 Вт. Это решение позволит не только быстро заряжать смартфоны, но и предотвращать перегрев корпуса во время зарядки.
Технология напоминает MagSafe от Apple, но с дополнительной функцией охлаждения благодаря встроенному вентилятору.
Более подробные характеристики зарядки пока не раскрыты, но ожидается, что информация появится вместе с анонсом флагманского смартфона OnePlus 13, который также поддерживает 50-ваттную беспроводную и 100-ваттную проводную зарядки.