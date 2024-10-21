Эксперты усомнились в удорожании грядущей видеокарты NVIDIA RTX 5080

Эксперты из Digital Foundry выразили сомнения относительно слухов о возможном удорожании видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080.

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Ранее инсайдер Moore's Law Is Dead сообщил, что цена может составить от $1199 до $1499. Однако специалисты из DF, проанализировав текущие рыночные тенденции и политику ценообразования NVIDIA, считают маловероятным, что стоимость превысит $1199 — именно столько стоила RTX 4080 на старте.

Они отмечают важность адекватного соотношения производительности (в FPS) на каждый потраченный доллар.

Например, RTX 3080 и RTX 4080 SUPER показали хорошее соотношение цены и производительности, и NVIDIA исправила ошибку с завышенной ценой на RTX 4080. В связи с этим эксперты считают, что повышение цен на RTX 5080 маловероятно.