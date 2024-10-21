Российская компания создала систему высокоскоростной связи для спутников

Частная российская компания «Спутникс», входящая в состав Sitronics Group, разработала новое оборудование для высокоскоростной радиосвязи космических аппаратов с Землей в Х-диапазоне.

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В пресс-службе Sitronics Group сообщили, что новое решение позволяет передавать данные с оборудования космических аппаратов на скорости от 600 до 1750 Мбит/с. Разработчики смогли добиться оптимальных размеров устройства, что делает его совместимым даже с малыми спутниками — вес оборудования составляет менее 15 кг. Это открывает широкие возможности для использования технологии на борту различных спутников.

Новая разработка получила признание на международном уровне, одержав победу в номинации «Технологии неба, связи и космоса» конкурса BRICS Solutions Awards. Генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко подчеркнул, что эта победа свидетельствует о высоком уровне специалистов компании и их способности создавать собственное оборудование, что является стратегической задачей. По его словам, производство таких технологий — это залог независимости не только компании, но и всей отечественной космической отрасли.