Пользователи начали чаще смотреть длинные ролики на YouTube

Средний охват аудитории длинных роликов, размещенных на видеохостинге YouTube, почти вернулся к показателям 2023 года, несмотря на замедление сервиса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger.

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В исследовании задействовали данные 48 тысяч YouTube-каналов. Согласно результатам работы, в период с 30 сентября по 6 октября охваты длинных роликов упали только на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом сильнее всего показатели снизились в период с 18 по 24 августа. Тогда аналитики зафиксировали падение на 28% год к году.

Авторы исследования отметили, что видеоролики категории Short продолжают терять просмотры, несмотря на показатели длинных видео.

8 октября ВЦИОМ выяснил, что платформа VK Видео обгоняла YouTube по количеству просмотров на смартфонах. Наибольшей популярностью у россиян пользовались фильмы и сериалы (56%), новости (53%), юмор и развлекательный контент (51%).