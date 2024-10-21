В России создали поглощающие углекислый газ растворители

Учёные из Института химии растворов РАН в Иваново разработали новые смеси на основе хлорида холина, которые способны улавливать углекислый газ. Эти соединения были выбраны благодаря прогнозам машинного обучения, которые показали, что такие составы могут эффективно поглощать CO₂. Это важный шаг в борьбе с изменением климата, ведь современные методы очистки часто требуют использования химикатов, которые могут оставаться в воде и не всегда безопасны.

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Процесс очистки с помощью новых смесей заключается в использовании так называемых глубоких эвтектических растворителей. Эти нетоксичные и биоразлагаемые смеси состоят из хлорида холина и аминов или амидов. Авторы исследования провели серию экспериментов, проверяя, насколько эффективно такие растворы захватывают CO₂. Выяснилось, что смеси с аминами могут улавливать углекислый газ в 50 раз лучше, чем составы с амидом, что делает их перспективным вариантом для промышленного применения.

Эксперты также провели квантово-химические расчёты и использовали различные спектроскопические методы, чтобы понять механизм поглощения CO₂ этими растворами. Результаты показали, что хлорид холина и амины вступают в химическую реакцию с углекислым газом, образуя устойчивые продукты. Руководитель проекта Аркадий Колкер отметил, что подобные смеси могут стать экологичной и экономичной альтернативой существующим методам улавливания углерода.