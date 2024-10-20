Кнопочные гаджеты вновь становятся модными

Кнопочные гаджеты вновь становятся популярными, о чём свидетельствует добавление на последнюю версию iPhone новой кнопки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В материале издания отмечается, что речь идёт не только о сфере телефонов. Так, вопрос наличия кнопок особенно актуален на рынке автомобилей: эксперты убеждены, что физические элементы управления могут быть новым показателем безопасности.

Также авторы пишут, что тенденция к возвращению кнопок прослеживается в сфере бытовой техники.

«Тирании сенсорных экранов, возможно, приходит конец» — приводят авторы «Коммерсанта» слова из материала The Wall Street Journal.