Xiaomi представила необычный гаджет с фирменной HyperOS

Xiaomi пополнила набор фирменной умной техники для дома, выпустив ароматический диффузор Mijia Smart Aroma Diffuser. Данную новинку отличает наличие HyperOS, которая позволяет управлять устройством через смартфон или голосом при синхронизации со смарт-динамиком. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Mijia Smart Aroma Diffuser имеет компактный цилиндрический дизайн с размерами 74 на 74 на 122 мм и весит 293 г. Материал – полипропилен, обеспечивающий долговечность устройства. Внутри диффузора находится емкость для ароматической жидкости объемом 135 мл. В комплекте – аромат зеленого чая с кедром, включающий в себя смесь различных нот.

Устройство оснащено интеллектуальной системой управления ароматом, позволяющей регулировать интенсивность запаха на трех уровнях. Каждый уровень соответствует определенной продолжительности распыления, что обеспечивает гибкость в зависимости от предпочтений пользователя.

Mijia Smart Aroma Diffuser поддерживает приложение Mijia App, которое позволяет пользователям управлять распространением аромата при помощи смартфона. Также устройство оснащено подсветкой, имитирующей мерцание свечей, что оказывает успокаивающий эффект.

Устройство поддерживает зарядку по стандарту Type-C, работает от сети 5 В или от литий-ионного аккумулятора. От одной зарядки устройство может работать до 50 дней. Диффузор имеет маломощный Bluetooth-модуль для беспроводного подключения.

Цена этого инновационного продукта составляет 149 юаней, то есть около 2000 рублей по курсу на 20 октября 2024 года.