Илон Маск хочет в разы ускорить спутниковый интернет

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует значительно улучшить скорость подключения своего спутникового интернета Starlink, обеспечивая пользователям гигабитные скорости. Для реализации этого проекта необходимо расширить диапазон радиоспектра и развернуть на орбите группировку из 30 тысяч аппаратов. Соответствующая заявка, как пишет PCMag, уже подана в американскую Федеральную комиссию по связи (FCC).

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SpaceX запросила разрешение на использование более низких орбит для спутников второго поколения и на развёртывание до 29 988 аппаратов. Эти изменения, по мнению компании, позволят системе второго поколения обеспечить гигабитные скорости, широкополосную связь с низкой задержкой и повсеместное мобильное покрытие для всех американцев и миллиардов людей по всему миру, которые до сих пор не имеют доступа к качественному широкополосному подключению.

Для сокращения задержки до менее 20 мс SpaceX стремится получить разрешение на вывод спутников на орбиту высотой от 340 до 365 км. Дополнительные частоты для космических аппаратов и наземных станций помогут повысить скорость связи на входящем и восходящем каналах, что позволит SpaceX опережать растущий спрос со стороны потребителей, предприятий и государственных заказчиков.

SpaceX уверяет, что аппараты второго поколения, работающие в расширенном радиодиапазоне, не будут создавать помех другим сетям. Однако не все согласны с этим утверждением.

Ранее SpaceX запретили запускать больше ракет из-за постов Илона Маска в соцсетях.