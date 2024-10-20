Илон Маск хочет в разы ускорить спутниковый интернет

PCMag: Starlink запустит 30 000 спутников для создания гигабитного интернета
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует значительно улучшить скорость подключения своего спутникового интернета Starlink, обеспечивая пользователям гигабитные скорости. Для реализации этого проекта необходимо расширить диапазон радиоспектра и развернуть на орбите группировку из 30 тысяч аппаратов. Соответствующая заявка, как пишет PCMag, уже подана в американскую Федеральную комиссию по связи (FCC).
SpaceX запросила разрешение на использование более низких орбит для спутников второго поколения и на развёртывание до 29 988 аппаратов. Эти изменения, по мнению компании, позволят системе второго поколения обеспечить гигабитные скорости, широкополосную связь с низкой задержкой и повсеместное мобильное покрытие для всех американцев и миллиардов людей по всему миру, которые до сих пор не имеют доступа к качественному широкополосному подключению.
Для сокращения задержки до менее 20 мс SpaceX стремится получить разрешение на вывод спутников на орбиту высотой от 340 до 365 км. Дополнительные частоты для космических аппаратов и наземных станций помогут повысить скорость связи на входящем и восходящем каналах, что позволит SpaceX опережать растущий спрос со стороны потребителей, предприятий и государственных заказчиков.
SpaceX уверяет, что аппараты второго поколения, работающие в расширенном радиодиапазоне, не будут создавать помех другим сетям. Однако не все согласны с этим утверждением.
Ранее SpaceX запретили запускать больше ракет из-за постов Илона Маска в соцсетях.