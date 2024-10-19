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Пользователям Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии

Пользователи Telegram стали жертвами новой схемы рассылки вирусов, замаскированных под изображения. Хотя подобные методы распространения не являются новыми, они начали активно применяться в мессенджере.

Пользователям Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии
© Вечерняя Москва

Людям в личные сообщения отправляют документы с интригующими подписями, которые побуждают открыть прикрепленный файл. На первый взгляд, он выглядит как изображение, однако стоит обратить внимание на его расширение — APK. Это указывает на то, что файл не может быть фотографией.

Такие файлы на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам доступ к личной информации пользователей и их аккаунтам, написали в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По мнению руководителя направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерия Степанова, каждый владелец смартфона может стать жертвой всевозможных вирусов.

Сегодня кибермошенничество — одна из основных угроз личной финансовой безопасности человека. О том, как защитить себя от интернет-мошенников, — в материале «Вечерней Москвы».

Наука и техника
Валерий Степанов
МВД России