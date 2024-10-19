Названы негативные последствия частой кратковременной зарядки смартфонов

Частая кратковременная зарядка сокращает срок службы батареи смартфона. Об этом сообщает портал "Пепелац Ньюс".

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Согласно источнику, частая кратковременная зарядка смартфонов может негативно сказаться на их долговечности. Литий-ионные батареи рассчитаны на определенное количество циклов зарядки, и каждый раз при подключении к зарядному устройству происходит частичное потребление этого цикла. Повторные кратковременные зарядки ускоряют износ батареи.

Кроме того, регулярные скачки температуры при кратковременной зарядке могут привести к перегреву батареи и снижению ее емкости, что, в свою очередь, увеличивает скорость разрядки устройства. Также кратковременные зарядки могут нарушить калибровку батареи, из-за чего смартфон может некорректно отображать уровень заряда.