Названы негативные последствия частой кратковременной зарядки смартфонов
Частая кратковременная зарядка сокращает срок службы батареи смартфона. Об этом сообщает портал "Пепелац Ньюс".
Согласно источнику, частая кратковременная зарядка смартфонов может негативно сказаться на их долговечности. Литий-ионные батареи рассчитаны на определенное количество циклов зарядки, и каждый раз при подключении к зарядному устройству происходит частичное потребление этого цикла. Повторные кратковременные зарядки ускоряют износ батареи.
Кроме того, регулярные скачки температуры при кратковременной зарядке могут привести к перегреву батареи и снижению ее емкости, что, в свою очередь, увеличивает скорость разрядки устройства. Также кратковременные зарядки могут нарушить калибровку батареи, из-за чего смартфон может некорректно отображать уровень заряда.
"Поэтому, если есть возможность, старайтесь заряжать смартфон реже, но до полного заряда. Это поможет сохранить емкость батареи на длительный срок и избежать преждевременной замены аккумулятора", — заключили авторы "Пепелац Ньюс".