Исследователи впервые провели авиаучет белых медведей в тепловом спектре

Осенний авиаучет белых медведей завершился в якутском заповеднике "Медвежьи острова".

Для изучения хищников впервые применялся метод мультиспектральной авиасъемки с вертолета, снимки обработает искусственный интеллект, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.

"Впервые проводилась инструментальная мультиспектральная авиасъемка белого медведя и мест его обитания с борта вертолета. Мультиспектральная авиасъемка позволяет получать фото и видеоизображения не только в видимом диапазоне, но и в инфракрасном тепловом спектре, что позволяет более надежно обнаруживать животных в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в два этапа. В первый день с борта вертолета удалось зафиксировать 99 особей белого медведя. В ходе второго полета было насчитано чуть более 70 хищников.

"Последовательное проведение инструментальных авиасъемок группировки белого медведя на территории заповедника с использованием беспилотных авиационных систем и вертолета позволит провести сравнительный анализ эффективности применения разных авиационных носителей и определить особенности и целесообразность их использования для разных задач мониторинга. К результатам обработки фотографий, помимо специалистов подключится искусственный интеллект, который обучен на распознавание белых медведей на фотографиях, сделанных в различных погодных условиях. Точность и скорость такой обработки во много раз превосходит человеческие возможности", - заявил участник исследований, исполнительный директор экологического центра "Экофактор" Илья Черноок, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2023 году в заповеднике "Медвежьи острова" проводился мультиспектральный мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов и применением искусственного интеллекта, в результате которого впервые была определена численность группировки на этой заповедной территории.

Результаты подсчета с использованием специального оборудования станут известны после обработки нескольких десятков тысяч фотографий. Полученные данные могут быть использованы в масштабном научно-исследовательском проекте "Беломедвежья перепись", который проводится с 2022 года.