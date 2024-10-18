Как защитить аккаунт Telegram от взлома

Каждый день мошенники придумывают новые пути обмана пользователей, которые позволяют им завладеть аккаунтами в Telegram. Очередная схема состоит в том, что под видом «службы поддержки» они отправляют человеку сообщение о скором удалении профиля и просят прислать код, чтобы предотвратить это действие. На самом деле они получают доступ к учетной записи человека и ко всем его данным. Как защитить свой аккаунт от действий злоумышленников, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом в области IT Артемом Геллером.

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По его словам, подобную схему обмана пользователей Telegram нельзя считать новой. Мошенники уже давно пользуются авторитетом разработчиков сервиса, чтобы получить доступ к аккаунту человека. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, эксперт рекомендовал внимательнее относиться ко всем действиям в Сети.

— Во-первых, нужно запомнить, что ни в коем случае нельзя передавать кому-либо информацию, способную помочь другим людям войти в ваш аккаунт. А во-вторых, служба поддержки мессенджера самостоятельно не инициирует никогда никаких действий и не пишет пользователям сама, — предупредил Геллер.

Несмотря на то что реальные аккаунты техподдержки имеют значок, подтверждающий их подлинность, люди могут спутать их с другими похожими статусами, которые мошенники ставят намеренно, рассказал Геллер.

— Человеку довольно сложно самому идентифицировать фейк. Это могут понять только те, кто близко знаком с мессенджером и знает алгоритмы его работы. Обычно у реальных аккаунтов техподдержки есть синяя галочка, по которой можно отличить мошенников от реальных представителей компании. Но загвоздка в том, что иногда злоумышленники ставят похожий символ никнеймом и тогда велика вероятность передать свои данные в руки злоумышленникам, — пояснил специалист.

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По мнению эксперта, даже двухфакторная аутентификация может не спасти человека от взлома аккаунта, если он уже передал код подтверждения для входа мошенникам. Но одно золотое правило может спасти человека от потери данных.

— Если все же человек столкнулся с письмом от поддержки, можно написать самостоятельно в службу технической помощи Telegram, чтобы убедиться в подлинности сообщения, — заключил Геллер.

В начале октября основатель Telegram Павел Дуров объявил о модернизации работы сервиса и удалении функции «Люди рядом». Какие еще изменения коснулись популярного мессенджера и как они отразятся на работе мессенджера, — в материале «Вечерней Москвы».