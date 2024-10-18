В ЕС обязали разработчиков сделать свои адреса и телефоны общедоступными

В ЕС вступило в силу требование, согласно которому разработчики должны предоставлять свой адрес и номер телефона, которые будут доступны пользователям в регионе. Об этом сообщает портал MacRumors.

Правило является частью свода законов для онлайн-платформ, известного как Закон о цифровых услугах ЕС (DSA). Одно из этих правил требует от Apple и других компаний проверять и отображать контактную информацию всех продавцов, распространяющих приложения.

Apple разъяснила, что разработчик считается продавцом, если он получает прибыль от приложения не только с прямых продаж в App Store, но и с покупок внутри приложений или рекламы. Таким образом, под требования попадают все разработчики, кроме тех, кто распространяет бесплатные приложения без рекламы.

С момента вступления требования в силу разработчики должны предоставить свои данные для публикации новых приложений или обновлений в App Store. В противном случае они не смогут этого сделать. Apple предупреждает, что разработчики, которые не предоставят свой публичный адрес и номер телефона до 17 февраля 2025 года, будут удалены из App Store в ЕС.

Многие разработчики выразили недовольство, так как у них нет местных номера телефона или офиса, а также тем, что они вынуждены предоставлять свои личные данные.

Для индивидуальных разработчиков DSA требует отображения адреса или почтового ящика, номера телефона и адреса электронной почты. Для организаций требуется только номер телефона и адрес электронной почты. Пользователи смогут найти эту информацию непосредственно под описанием каждого приложения в App Store.