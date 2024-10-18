Тестировщик продемонстрировал Путину игру на гитаре с ИИ-протезом руки

Тестировщик российского ИИ-протеза кисти руки Максим Емец продемонстрировал президенту России Владимиру Путину игру на гитаре.

Емец рассказал Путину, что входит в группу тестировщиков, которые ежедневно испытывают функциональность протеза с искусственным интеллектом. Он отметил, что уже два года пользуется этим устройством, и добавил, что потерял пальцы 20 лет назад, но теперь может играть на гитаре», передает ТАСС.

Молодой человек продемонстрировал свои навыки, сыграв на гитаре. Специально для главы государства он исполнил несколько риффов, среди которых можно было услышать отсылку к хиту группы «Земляне» «Трава у дома». Путин отреагировал словами: «Здорово!»

Генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк сообщил, что такие протезы планируется выпустить на рынок в 2025 году. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также обратился к Путину с просьбой поддержать инициативы по инвестиционной платформе БРИКС и альянсу искусственного интеллекта для стран-участниц.

Ранее на выставке РФПИ Владимиру Путину показали бионический протез «Манифесто кисть», произведенный компанией «Моторика», которая является лидером российского рынка протезирования верхних конечностей, в котором используются технологии искусственного интеллекта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переживает стремительный рост отрасли фармацевтики и медицинской промышленности, где до последних лет почти полностью доминировали иностранные производители.