Владельцы новых iPhone 16 массово жалуются на быструю разрядку батареи

Пользователи iPhone 16 и iPhone 16 Pro жалуются на форумах на быструю разрядку батареи в их смартфонах. Об этом сообщает портал MacRumors.

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На форуме MacRumors обсуждение времени работы батареи iOS 18 началось еще на этапе бета-тестирования iOS 18, но после выхода финальной версии операционной системы и iPhone 16 количество жалоб резко возросло. Владельцы новых смартфонов Apple сообщают о значительном снижении уровня заряда даже в состоянии покоя. В частности, батарея iPhone 16 Pro может разрядиться до 60% к середине дня без активного использования.

Некоторые пользователи высказывают разочарование по поводу нового устройства, подчеркивая, что даже при отключении всех фоновых обновлений и ограничении частоты обновления экрана проблема сохраняется. Эксперты полагают, что основную роль в быстром разряде батареи может играть фоновая активность.

Проблемы с батареей проявляются также в режиме ожидания — один из пользователей отметил, что его iPhone 16 Pro разрядился на 11% всего за 4 часа и 20 минут. Аналогичные жалобы поступают от владельцев iPhone 16 Pro Max, которые также отмечают значительное снижение времени автономной работы по сравнению с предыдущими моделями.

Компания Apple пока никак не комментировала ситуацию.