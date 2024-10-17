Китай организовал забег роботов-гуманоидов в пустыне Гоби

Китайская компания Robot Era продемонстрировала новые возможности своих флагманских роботов-гуманоидов Star1, проведя их испытания в пустыне Гоби. В ходе забега два робота соревновались между собой, преодолевая сложные маршруты и ландшафты пустыни. Об этом сообщает издание New Atlas.

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Отличительной чертой одного из роботов стала спортивная обувь, в то время как другой бежал без нее. Несмотря на поздний старт, робот в кроссовках смог догнать и обогнать соперника, развивая скорость до 3,6 метра в секунду на протяжении 34 минут.

Оба робота оснащены мощными двигателями и высокоскоростными модулями связи, что позволяет им эффективно взаимодействовать с окружающей средой и адаптироваться к различным условиям. Высота флагманского робота составляет 1,71 м, а вес — 65 кг.

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Компания Robot Era, основанная в Университете Цинхуа в августе 2023 года, стремится к внедрению универсальных роботов-гуманоидов, управляемых искусственным интеллектом, в бытовую и профессиональную сферы. Это демонстрация способностей Star1 является очередным шагом на пути к достижению этой цели.