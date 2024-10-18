Биопластмасса разлагается в океане быстрее бумаги

Исследователи из Института океанографии Вудс-Хоул (WHOI) обнаружили, что целлюлозный диацетат (CDA), широко используемая биопластмасса, разлагается в морских условиях быстрее всех остальных пластиков, и опережая даже бумагу.

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CDA, природный полимер, полученный из целлюлозы растений, используется более века в таких продуктах, как оправы для очков и фильтры для сигарет. Команда исследователей выяснила, что создание пористой структуры CDA с помощью метода «вспенивания» ускоряет его разложение в 15 раз по сравнению с твердым CDA.

В 36-недельном эксперименте вспененный CDA потерял 65−70% своей массы в проточной морской воде, тогда как пенопласт (стирофом) не разлагался. WHOI сотрудничал с производителем биопластика Eastman, который уже выпускает биоразлагаемые и компостируемые упаковочные поддоны на основе этой технологии.