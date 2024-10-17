Найден новый источник чистой неограниченной энергии

Швейцарским ученым удалось сделать открытие, дающее надежду на неограниченный доступ к геотермальным источникам на запредельных глубинах. Об этом сообщает 3Dnews.ru.

© Федеральная политехническая школа Лозанны

Как известно, геотермальная энергия может черпаться лишь до определенной глубины и только в отдельных местах. Как отмечает портал, «влезть поглубже в недра Земли мешают физика и особенности геологии». Недра становятся пластичными и текут, что исключает нормальную циркуляцию воды как носителя энергии.

Группой ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) были проведены условно натурные эксперименты. Они смогли изучить поведение горной породы на различных глубинах и насколько глубоко возможен гидроразрыв. При этом бурение сверхглубоких скважин не потребовалось, что является научным подвигом. Специалисты воссоздали в лаборатории условия недр на разных глубинах, устанавливая в камере с образцом соответствующее давление и температуру.

«Горные породы даже на больших глубинах сохраняют способность растрескиваться. Они остаются достаточно хрупкими для применения технологии гидроразрыва до более высоких температур, чем требуется для глубинной геотермальной энергетики», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ученые применили новую технику сканирующей электронной микроскопии для наблюдения за носителями заряда на полупроводниковом гетеропереходе. Так впервые удалось добиться скорости, позволяющей увидеть процессы, предсказанные теорией полупроводников.