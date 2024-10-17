В России подешевел популярный iPhone

Стоимость прошлогоднего iPhone 15 опустилась в России на 50%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

© Apple

Базовая модель линейки смартфонов Apple в 2023 году предлагалась в среднем за 125−170 тыс. руб. Сейчас iPhone 15 можно купить в среднем за 60-70 тыс. руб., а в прошлом месяце смартфон предлагался за 80-90 тыс. руб. Таким образом, по сравнению с первоначальной стоимостью разница составляет почти 50%, а по сравнению с сентябрьской ценой — 15-20%.

Apple представила iPhone 15 в сентябре 2023 года. Это первый смартфон компании с разъемом USB-C, а также первая базовая модель, получившая вырез для Face ID и селфи-камеру под названием Dynamic Island, а также основную камеру с разрешением 48 Мп, дополненную ультраширокоугольным модулем на 12 Мп.

Среди прочих характеристик iPhone 15 значится 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц, чипсет Apple A16 Bionic, защита от воды и пыли по стандарту IP68. Стоит иметь в виду, что базовый iPhone 15 не получит поддержку готовящейся к выходу ИИ-системы Apple Intelligence, которая заявлена для iPhone 15 Pro и более новых моделей.