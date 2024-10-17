YouTube начал помечать снятые видео и сгенерированные ИИ ролики

В YouTube появилась метка «Снято на камеру» для отличия оригинального контента от сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом сообщает Rozetked.

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Теперь в описании некоторых видеороликов появился раздел «Как этот контент был создан», где указана новая маркировка, обозначающая контент, созданный без использования ИИ, монтажа и обработки.

Для верификации используется стандарт C2PA через сервис Truepic, который проверяет метаданные видео. Верификация работает только с устройствами, способными записывать эти метаданные. Первый видеоролик с меткой «Снято на камеру» появился на канале Truepic под названием «Я действительно в зоопарке», отсылая к самому первому видео на YouTube «Me at the zoo», выложенному соавтором видеохостинга Джаведом Каримом в 2005 году.

Стандарт C2PA, созданный в 2021 году компаниями Microsoft и Adobe, также поддерживают Arm, BBC, Intel, Google, Sony и OpenAI.

В середине октября разработчики YouTube выпустили масштабное обновление с улучшенными плейлистами и другими нововведениями.