Фотографии Солнца стали поступать на Землю перевернутыми

В настоящее время изображения Солнца поступают из космоса в перевернутом виде. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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Вероятно, произошла ошибка в ориентации космического аппарата SDO, на котором установлены телескопы AIA для съемки. Неисправность возникла вечером в среду, 16 октября, по московскому времени.

Пока правильное положение аппарата не восстановлено, но качество снимков визуально остается прежним, говорится в материале на xras.ru.

Магнитосферу Земли в ближайшее время может раскачать солнечный ветер.

14 октября специалисты Сибирского федерального университета открыли механизм возникновения магнитных бурь на Земле. Они разработали новый математический инструмент, который использует статистические данные с искусственных спутников, чтобы предсказать изменения в магнитном поле, вызванные солнечным ветром.

Доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал «Вечерней Москве» о том, как это отразится на жителях планеты. По его словам, сейчас активность Солнца близка к своему максимуму.