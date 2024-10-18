HONOR примкнул к производителям игровых планшетов с новой моделью Tablet GT Pro

Накануне HONOR официально представила свой новый игровой планшет — HONOR Tablet GT Pro.

© Ferra.ru

Это первое устройство бренда, ориентированное на геймеров, что позволяет ему войти в быстрорастущий сегмент игровых планшетов.

HONOR Tablet GT Pro оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3, 12.3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K (3000 × 1920 пикселей) и частотой обновления 144 Гц.

Помимо этого, новинка поддерживает высокую яркость до 1600 нит и частоту сенсорной выборки 180 Гц.

© ITHome

Планшет оборудован аккумулятором на 10050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, а его уникальная система охлаждения с площадью рассеивания более 40 000 мм2 помогает предотвратить перегрев устройства во время длительных игровых сессий.

Стоимость HONOR Tablet GT Pro начинается от 32 000 рублей за модель 8/128 ГБ.