Преодоление арктического льда гигантской научной станцией попало на видео

Преодоление арктического льда гигантской станцией «Северный плюс-42» в Северном Ледовитом океане попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На записи видно, как нос платформы успешно колет толщу океанического льда, после чего огромные льдины расступаются перед судном.

Как отметили в ААНИИ, ученым во время экспедиции удалось взять пробы воды с глубины 3,2 километра, а также встретиться с краснокнижными белыми медведями. «Косолапые довольно часто подходят к научно-исследовательским базам, их привлекают запахи и обычное медвежье любопытство», — рассказали в НИИ.

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