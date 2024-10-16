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Робособаку научили бегать под водой

Польский стартап MAB Robotics показал робота-собаку, который может ходить и бегать под водой. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Робособаку научили бегать под водой
© Lenta.ru

Во вторник, 15 октября, компания опубликовала ролик, на котором робопес Honey Badger («Медоед») ходит по дну бассейна, наполненного водой. По словам представителей фирмы, машина научилась проходить водные преграды по дну, используя четыре роботизированные лапы и камеры с сенсорами.

«Разработка систем передвижения, способных преодолевать трудности подводного рельефа, — это увлекательное приключение, и я воодушевлен потенциальным влиянием, которое эта работа может оказать», — заметил генеральный директор MAB Якуб Бартошек.

Специалисты стартапа полагают, что подводного робота можно будет использовать в спасательных операциях и для исследований. Считается, что машину можно будет послать в локации, нахождение в которых может быть опасным для людей.

Своего робота в компании называют «уникальным инженерным решением для сложных задач». Машина ростом до 50 сантиметров и длиной 60 сантиметров имеет четыре роботизированные ноги, вес 12 килограммов, RGB-камеру, лидар и газоанализатор. Робот может развивать скорость до одного метра в секунду и переносить два килограмма полезных грузов.

В начале октября стало известно о нескольких случаях взлома роботов-пылесосов в США. Оказалось, что хакеры взламывали прошивку бытовой техники через уязвимость и заставляли роботов ездить по дому и материться.

Наука и техника
Соединенные Штаты