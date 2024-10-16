В работе Apple произошел масштабный сбой

Согласно данным сервиса Downdetector, в работе сервисов Apple по всему миру наблюдаются перебои. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что неполадки коснулись сервисов Apple Pay, Apple Music и других приложений компании. Как сообщают пользователи, приложения Apple попросту перестали загружаться.

Первые жалобы на работу сервисов появились около 18:30 по мск. При этом значительная их часть пришла от жителей Казахстана — около 5%. Среди пользователей из России больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Нижегородской и Свердловской областей.

Ранее новое обновление Windows 11 отключило интернет у пользователей ПК.