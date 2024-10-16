Ученые узнали, откуда берется большинство падающих на Землю метеоритов

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Франции, Германии и Чехии выяснила, откуда произошло более двух третей упавших на Землю метеоритов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Хотя известно о более 70 тыс. метеоритов, только 6% были четко идентифицированы по их составу (ахондриты) как прибывшие с Луны, Марса или Весты, одного из крупнейших астероидов в главном поясе. Источник остальных 94% метеоритов, большинство из которых оказались обычными хондритами, оставался неустановленным.

Как показал новый анализ, чаще всего поверхности нашей планеты достигают космические фрагменты из трех молодых семейств астероидов: Карин, Коронис и Массалия. Эти группы возникли в результате столкновений в главном поясе астероидов 40, 7,5 и 5,8 млн лет назад.

На указанные источники приходится 70% от общего числа падений метеоритов, причем 37% от этого количества связано с семейством Массалия.

По словам ученых, такая активность со стороны трех популяций астероидов обусловлена их небольшим (по космическим меркам) возрастом. Молодые семейства характеризуются обилием фрагментов, что увеличивает риск столкновений и выхода из пояса. Иногда эти обломки вылетают в направлении Земли.

Команда также выявила источники других типов метеоритов, установив происхождение более 90% из них.

Происхождение оставшихся 10% известных метеоритов до сих пор неизвестно. Чтобы исправить это, ученые планируют продолжить свои исследования, на этот раз сосредоточившись на характеристике всех молодых семейств, которые образовались менее 50 миллионов лет назад.