На севере Китая обнаружили остатки поселения возрастом 6 тыс. лет

Археологи обнаружили на территории северной китайской провинции Хэбэй остатки поселения эпохи раннего неолита возрастом примерно 6 тыс. лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, команда специалистов из Хэбэйского педагогического университета вместе с коллегами из Института культурных реликвий и археологии провинции Хэбэй при поддержке компетентных государственных структур проводят раскопки на территории порядка 300 кв. м в уезде Линьчэн.

Ожидается, что археологические работы будут завершены к концу октября. Место, где они проводятся, называется Наньпаньши - там были обнаружены изделия из кости, керамика и каменные орудия, а также фундаменты домов и человеческие захоронения, в том числе глиняные урны для останков тех, кто умер, не достигнув совершеннолетия. Их, как отмечается, было принято погребать около домов или ставить в помещении.

По словам представителя властей уезда, на месте раскопок планируется создать археологический парк. Предполагается, что обнаруженные древние предметы позволят лучше понять, какими были условия жизни людей той эпохи. Ожидается, что благодаря этим находкам историки глубже поймут специфику культурного развития и социальных изменений в период неолита на территории Китая.