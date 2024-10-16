YouTube получил масштабное обновление

YouTube в рамках масштабного обновления представил новые функции для мобильных, веб- и ТВ-приложений. Об этом сообщает TechCrunch.

Так, теперь ожидается внедрение опции точного управления скоростью воспроизведения и появление возможности создания совместных плейлистов через ссылки и QR-коды.

У пользователей ранее была возможность изменять скорость воспроизведения только с шагом 0,25x. Сейчас YouTube позволяет увеличивать или уменьшать скорость с шагом 0,05x, нажимая на символы «+» или «-» в новом меню управления скоростью. Также портал сообщает о добавлении сервисом функции таймера сна для всех пользователей. Напомним, что раньше ею могли воспользоваться лишь обладатели подписки YouTube Premium.

Кроме того, упростилось создание совместных плейлистов. Можно поделиться ссылкой или QR-кодом на плейлист с другим пользователем, который сможет добавлять свои собственные фотографии в качестве миниатюр или использовать инструмент GenAI от YouTube для создания миниатюры по текстовому запросу.

Дизайн мобильного приложения также изменился. На Android в горизонтальной ориентации видео теперь имеют увеличенные миниатюры и более крупный текст, при этом плеер стал более отзывчивым к действиям пользователя.