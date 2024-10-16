Обновление Windows 11 отключило интернет у пользователей компьютеров

После установки обновления 24H2 для Windows 11 у некоторых пользователей перестал работать интернет. Об этом пишет издание Windows Report.

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Сообщения о неполадках были опубликованы на форуме Microsoft. Вероятнее всего, проблемы были вызваны именно обновлением 24H2.

— Когда я впервые вошел в систему, у меня не было интернета ни по Wi-Fi, ни по Ethernet, — написал один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что Microsoft обеспечил людям «ужасную проблему».

В компании пока не комментировали ситуацию, передает Windows Report.

Приложение «Альфа-Банка» 5 октября перестало работать у некоторых пользователей в России. В пресс-службе банка в свою очередь заявили, что причиной стал не сбой, а плановые технические работы.

Кроме того, на сайте Федеральной налоговой службы 17 сентября также произошел масштабный технический сбой.

В мае хакеры взломали серверы, которые принадлежат Минобороны Великобритании, в результате произошла утечка персональных данных личного состава.