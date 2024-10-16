В Австралии разгадали тайну загадочных черных шаров на пляжах

Тайна, связанная с черными шарами, выброшенными на берег на двух самых крупных пляжах в австралийском Сиднее, была раскрыта после того, как эксперты департамента по охране окружающей среды выяснили их химический состав.

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Городской совет округа Рэндвик объявил в среду, что выброшенные на берег предметы "соответствуют по составу смоляным шарам". Они образуются, когда нефть вступает в контакт с мусором и водой, обычно после разлива или просачивания с танкера, пояснило австралийское издание 9News. Мэр Рэндвика Дилан Паркер сообщил, что сотрудники департамента работают в оперативном режиме, чтобы убрать сотни "шариков" с пляжей, которые были закрыты почти на два дня. Паркер сообщил, что процесс очистки пляжей, скорее всего, продолжится до пятницы. Происхождение именно этих, вынесенных на берег, смоляных шариков пока остается неизвестным. Совет заявил, что будет сотрудничать со всеми, чтобы установить причину.

Напомним, что сиднейский пляж Куджи, особенно популярный среди иностранных туристов, был закрыт во вторник после того, как спасатели обнаружили загадочные черные обломки в форме шара по всей длине пляжа. Пляж Гордонс-Бэй, расположенный к северу от Куджи, также был закрыт до дальнейшего уведомления из-за предметов сферической форы, найденных на берегу спустя некоторое время. Были приняты меры для безопасного удаления материала, а местные власти посоветовали населению избегать посещений пляжей до дальнейшего уведомления.