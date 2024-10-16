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Китай запустил вторую партию аналога Starlink

Китай запустил вторую партию спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), иначе известной как G60 Starlink и выступающей аналогом системы Starlink американской компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Китай запустил вторую партию аналога Starlink
© globallookpress.com

Партия из 18 космических аппаратов компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) была запущена на околоземную орбиту на ракете Long March 6A, стартовавшей 15 октября с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.

Первая партия из 18 спутников G60 Starlink была запущена 6 августа.

Группировка Qianfan первого этапа будет включать 1296 спутников, которые планируется разместить на орбите на высоте около 1160 километров. К концу 2025 года SSST планирует запустить 648 спутников. Всего G60 Starlink должна насчитывать более 14 тысяч аппаратов.

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