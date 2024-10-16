Блогер узнал обо всех изменениях новых Xbox, которые утаила Microsoft

Видеоблогер Остин Эванс разобрал выпущенные 15 октября обновленные версии Xbox Series X на 2 ТБ и Xbox Series X Digital Edition, сравнив их с оригинальной моделью 2020 года. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Блогер выяснил, что новые консоли оснащены более энергоэффективным процессором AMD Zen 2, выполненным по 6-нанометровому технологическому процессу, в то время как в Xbox Series X 2020 года используется 7-нм чип. При этом смена процессора никак не повлияла на производительность.

Вместе с тем дизайн материнской платы претерпел изменения, из-за чего некоторые компоненты получили другое расположение, а защитный экран над SSD-накопителем был удален. В Digital-версии появилось пустое пространство на месте дисковода. Причем самостоятельно установить привод не получится из-за отсутствия соответствующего коннектора.

Также изменения затронули радиаторы, которые теперь используют медные тепловые трубки традиционной конструкции. Благодаря уменьшению количества меди их вес снизился на 100 граммов, а консоль из-за этого не стала сильнее нагреваться или шуметь.

Благодаря новому чипу и другим изменениям энергопотребление консолей в режиме простоя было снижено до 51 Вт в Xbox Series X на 2 ТБ и до 39 Вт в Digital-версии, тогда как оригинальная модель потребляла 60 Вт. При нагрузке потребление составило 156 Вт и 151 Вт соответственно, что ниже 167 Вт у модели 2020 года.

Примечательно, что компания Microsoft во время анонса новинок не заявляла перечисленные выше улучшения и изменения.