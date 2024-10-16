Обнаружены сверхэнергетические космические лучи

Международная группа астрономов обнаружила гамма-лучи сверхвысокой энергии (VHE) в окрестностях пульсара PSR J0248+6021. Результаты исследования, основанные на данных Большой высотной обсерватории атмосферных ливней (LHAASO), было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

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Пульсары — это намагниченные вращающиеся нейтронные звезды, испускающие мощные пучки электромагнитного излучения, и PSR J0248+6021 является одним из таких пульсаров. Источники, излучающие гамма-лучи с энергиями фотонов от 100 гигаэлектронвольт (ГэВ) до 100 тераэлектронвольт (ТэВ), известны как источники гамма-излучения сверхвысокой энергии, тогда как те, у которых энергия фотонов превышает 0,1 петаэлектронвольт (ПэВ), считаются источниками гамма-излучения ультравысокой энергии. До сих пор природа таких источников оставалась недостаточно изученной, что делает их важным объектом для исследований.

Астрономы использовали детекторную решетку LHAASO, которая позволила идентифицировать гамма-лучи вокруг пульсара PSR J0248+6021. С помощью анализа данных они смогли точно определить расположение и свойства излучения, исходящего из этой области.

Было выявлено три источника гамма-излучения, два из которых находятся вблизи PSR J0248+6021. Один из этих источников был идентифицирован как протяженный и совпадает с объектом 1LHAASO J0249+6022, который был зафиксирован в первом каталоге LHAASO. Другой источник был точечным и находился на угловом расстоянии в 1,2 градуса от пульсара.

Интересно, что не удалось найти четкий многоволновый аналог для протяженного источника 1LHAASO J0249+6022 в диапазоне от радио до ГэВ-излучения. Исследователи предположили, что причиной гамма-излучения является обратный комптоновский процесс высокоэнергетических электронов и позитронов, инжектированных пульсаром PSR J0248+6021.

На основе морфологии гамма-излучения VHE астрономы пришли к выводу, что 1LHAASO J0249+6022 может представлять собой либо гало пульсара в диапазоне ТэВ, либо туманность пульсарного ветра, связанную с PSR J0248+6021. Эти результаты могут способствовать более глубокому пониманию природы источников гамма-излучения сверхвысокой энергии.