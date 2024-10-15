«Фобос»: солнечный ветер может раскачать магнитосферу Земли

Солнечный ветер может раскачать магнитосферу Земли. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

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Отмечается, что в настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые начинают накачиваться энергией и уже вышли на уровень формирования вспышек М класса — четвертый уровень из возможных пяти. Вероятность того, что выбросы от них заденут Землю малы, однако 16 октября могут быть короткие возмущения, достигающие уровня магнитных бурь слабого или среднего уровня класса G1-G2.