Миллионы компьютеров останутся без обновлений

У пользователей Windows 10 остался год бесплатной поддержки обновлений безопасности. Об этом напомнило издание Windows Central.

Согласно планам корпорации Microsoft, поддержка Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Таким образом через год миллионы пользователей ОС останутся без обновлений безопасности. По данным StatCounter на сентябрь 2024 года, на Windows 10 сейчас активно продолжают работать две трети всех систем с Windows во всем мире, у Windows 11 это лишь примерно одна треть.

Главной проблемой в этой ситуации остается тот факт, что многие ПК с Windows 10 не могут официально обновиться до 11 версии, поскольку не соответствуют системным требованиям. Кроме того компьютеры, которые были выпущены примерно до 2018 года не поддерживаются новой платформой без обходных путей.

На этом фоне у миллионов пользователей ПК с Windows 10 есть только три варианта, при которых они смогут получать обновления безопасности: покупка нового ПК, смена ОС и переход на платную поддержку. Последний пункт останется доступен организациям и частным лицам еще на протяжении трех лет. На данный момент Microsoft раскрыл стоимость платной поддержки только для корпоративных пользователей и сектора образования — 427 и 7 долларов соответственно за три года обновлений.