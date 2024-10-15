В Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Discord

Пресс-служба Роскомнадзора высказалась о возможности разблокировки в России сервиса Discord. Комментарий передает ТАСС.

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Роскомнадзор заявил, что все еще не видит оснований для возобновления доступа к Discord.

Сообщения с предположениями, что сервис скоро могут разблокировать в России, распространились во вторник, 15 октября, в Telegram-каналах.

Ранее ведомство уже опровергало аналогичный слух. Роскомнадзор тогда призвал СМИ и блогеров не распространять недостоверные данные.