Астрономы описали супервспышку гигантской звезды

Международная группа астрономов, используя телескоп Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) и различные наземные телескопы, провела наблюдения за мощной рентгеновской супервспышкой, произошедшей на гигантской звезде HD 251108.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Супервспышка, то есть массивный выброс энергии с поверхности звезды, была зафиксирована в 2022 году. В новом исследовании впервые дается ее детальное описание.

Супервспышка была зафиксирована на гигантской звезде класса K, которая по своим размерам примерно в семь раз превосходит наше Солнце. Несмотря на свои размеры, она относительно холодная, а по своей массе сопоставима с Солнцем.

Объект HD 251108 расположен примерно в 1646 световых годах от Земли. В конце 2022 года астрономы наблюдали мощную рентгеновскую супервспышку, которая произошла на этой звезде.

"Мы следили за фазой затухания супервспышки в течение 28 дней с помощью NICER и с Земли. Мы отслеживаем затухание вспышки с беспрецедентной детализацией по нескольким компонентам корональной температуры", - пишут исследователи.

Полученные данные показали, что это была одна из самых мощных вспышек за всю историю наблюдений. Длина так называемой вспышечной петли оказалась рекордной - в 2-4 раза больше радиуса HD 251108. Более того, примерно через 10 дней после своего пика вспышка претерпела короткую фазу ограниченного повторного нагрева, а кривая блеска начала отклоняться от первоначального спада.

"Исследование показало, что химическое изобилие HD 251108 стабильно на протяжении всей вспышки и соответствует типичным активным звездам с эффектом обратного первого ионизационного потенциала, - сообщают авторы статьи. - Во время начального распада кривая рентгеновского блеска совпадает с распадом потока водорода-альфа, в то время как плазма показывает некоторый повторный нагрев".

Кроме того, продолжают ученые, после вспышки звезда HD 251108 демонстрирует вращательную модуляцию с периодом 21,3 дня. Такое поведение они объясняют появлением крупных и стабильных звездных пятен.