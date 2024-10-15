Представлен iPad mini 7 на базе чипа A17 Pro с поддержкой Apple Intelligence

Apple представила обновленный iPad mini на базе чипсета A17 Pro с поддержкой ИИ-системы Apple Intelligence. Об этом сообщается на сайте компании.

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Планшет сохранил компактные размеры и безрамочный дизайн на 8,3 дюйма с возможностью разблокировки по сканеру отпечатка пальцев Touch ID.

Основной упор в iPad mini седьмого поколения сделан на производительности и поддержке искусственного интеллекта. Так, чипсет Apple A17 Pro обеспечивает прирост производительности процессора на 30%, а графического — на 25% по сравнению с предыдущими моделями. Это позволяет планшету запускать ресурсоемкие приложения, а также поддерживать игры, портированные с ПК и консолей, такие как Resident Evil и Assassin's Creed.

По заявлениям Apple, новинка способна проработать целый день от одной зарядки. Точные данные касаемо емкости аккумулятора и скорости зарядки не раскрываются. Среди прочих изменений значится поддержка Apple Pencil Pro и Wi-Fi 6E.

iPad mini 2024 года уже доступен для предзаказа по цене от $499 за базовую версию на 128 ГБ. Старт продаж запланирован на 23 октября.

iPad mini шестого поколения был представлен в 2021 году. За его производительность отвечал чип Apple A15 Bionic. Используемый в новой модели Apple A17 Pro также установлен в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.