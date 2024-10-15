В Китае создали робота-полицейского для борьбы с преступниками

В Китае сконструирован необычный робот-полицейский в форме шара, который не боится ни воды, ни высоты, ни ударов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Робот может развивать скорость до 35 км в час и оснащен системой искусственного интеллекта, которая позволяет ему непрерывно обучаться. Также в новинке есть мощная система по выслеживанию преступников. Еще одной функцией является то, что робот может работать в команде.

На рекламном видео, которое привело издание, робот в виде шара плывет в воде, обходит препятствия, движется как по грунтовым дорогам, так и по асфальту, а также нейтрализует вооруженного битой человека при помощи разряда тока. При этом робот-полицейский способен без видимого вреда для себя прыгать с небольшой высоты.

Ранее в немецком Дрездене состоялось дебютное выступление робота-дирижера MAiRA Pro S. Он управлял оркестром Sinfoniker с помощью трех палочек разного цвета. Худрук Sinfoniker Маркус Риндт рассказал, что идея робота-дирижера пришла ему в голову 23 года назад во время репетиции сложной композиции. Разработка велась совместно со специалистами Технического университета Дрездена и длилась два года. Отмечается, что робот-дирижер создавался не с целью заменить человека, а чтобы сделать то, что людям не под силу.