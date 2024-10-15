Steam отреагировал на требование Роскомнадзора

Игровой сервис Steam удалил еще 11 страниц с запрещенным в России контентом по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

Ссылки на 11 интернет-страниц Steam, ранее внесенные в Единый реестр запрещенной информации, исключат из реестра. В Роскомнадзоре сообщили, что всего Steam удалил более 260 материалов с противоправным контентом.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что некоторые СМИ ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц Steam в реестр как блокировку этих страниц или даже всего сервиса.

10 октября в Роскомнадзоре сообщили, что в России не планируют ограничительных мер в отношении сервиса Steam. За несколько дней до этого Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord. Представители регулятора заявили, что это связано с нарушением законодательства по «предотвращению использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», для продажи наркотиков и вербовки граждан.