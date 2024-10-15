В магазинах Apple начали заканчиваться MacBook Pro

Apple планирует выпустить новые модели компьютеров Mac на базе чипа M4 уже 1 ноября. Ожидается, что в линейку войдут обновленные версии Mac mini, MacBook Pro и iMac. Косвенно данные планы подтверждаются сокращением розничных запасов текущих моделей перечисленных устройств, что указывает на подготовку компании к запуску новых устройств. Об этом сообщает издание WccfTech.

© Apple

Аналитик Марк Гурман также сообщил о планах Apple обновить линейку iPad mini в следующем месяце. Ожидается, что дизайн устройства останется неизменным, но оно будет оснащено новыми интеллектуальными возможностями за счет чипа A17 Pro или A18 с поддержкой ИИ и 8 ГБ оперативной памяти.

Новые модели MacBook Pro, как ожидается, сохранят текущий дизайн, но получат чипы серии M4. 24-дюймовый iMac также будет оснащен M4 без значительных изменений в дизайне. Обновленный Mac mini станет более компактным и портативным, а также получит чипы M4 и M4 Pro.

Помимо этого, аналитик отметил, что Apple разрабатывает и новый базовый iPad. Однако Гурман не уверен, что данное устройство будет представлено в ноябре 2024 года.