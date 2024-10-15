На Мадагаскаре обнаружили семь ранее неизвестных редких видов лягушек

Европейские и мадагаскарские натуралисты обнаружили в лесах на севере острова Мадагаскар сразу семь ранее неизвестных видов лягушек, чьи самцы привлекают внимание самок при помощи высокочастотного свиста, похожего на пение птиц и звуки различных футуристических устройств из научно-фантастических сериалов. Об этом сообщила пресс-служба датского Копенгагенского университета.

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"Если бы эти лягушки квакали, а не свистели, то шум горных рек заглушал бы эти призывы. При этом они очень похожи внешне на других лягушек-мантелл, из-за чего их существование ранее оставалось незамеченным. Мы обнаружили, что каждый вид этих земноводных издает уникальный набор свистков, что позволило нам разделить их представителей", - заявил куратор Музея зоологии позвоночных в Дармштадте Йерн Келлер, чьи слова приводит пресс-служба Копенгагенского университета.

Специалисты совершили это открытие при изучении видового разнообразия лягушек, обитающих в горных лесах на севере острова Мадагаскар. За последние годы зоологи обнаружили большое число ранее неизвестных видов земноводных в этой части острова, что привлекло большой интерес к изучению устройства местных экосистем, в которых предположительно обитает около 9% от общего числа видов лягушек на Земле.

Для изучения этого разнообразия зоологи совершили несколько экспедиций в разные регионы на севере острова Мадагаскар, а также проанализировали уже известные образцы лягушек и записи издаваемых ими звуков, которые были собраны другими натуралистами за последние три десятка лет. Проведенный исследователями анализ показал, что мадагаскарских лягушек вида Boophis marojezensis следует разделить на как минимум восемь отдельных видов, семь из которых ранее не были известными для науки.

Все эти земноводные получили имена, связанные с героями научно-фантастического сериала Star Trek, в том числе капитанов Кирка, Пикарда, Сиско, Джейнвэй, Бернем, Арчера и Пайка. Как объясняют исследователи, их выбор был обусловлен тем, что все обнаруженные ими виды лягушек не квакают, а выдают высокочастотные трели, похожие на пение птиц или звуки, которые вырабатывают различные футуристические гаджеты и формы оружия в Star Trek.

Все эти новые виды лягушек, как отмечают ученые, являются редкими и при этом они живут в достаточно небольших и часто фрагментированных высокогорных ареалах обитания. Это делает их уязвимыми для резкого сокращения в численности популяций и вымирания, что нужно учитывать природоохранным службам острова Мадагаскар, а также туристам и любителям амфибий, подытожили исследователи.