«Яндекс» представил базовый телевизор «ТВ Станция Бейсик»

«Яндекс» представил самую доступную линейку фирменных телевизоров «ТВ Станции Бейсик» под управлением YaOS со встроенной «Алисой» на базе YandexGPT. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Газета.Ru

«ТВ Станция Бейсик» представлена в четырех размерах: 43, 50, 55 и 65 дюймов по цене от 35 до 65 тыс. руб. Телевизоры получили экраны с 4K-разрешением (Ultra-HD) с яркостью до 400 кд/кв. м, поддержкой технологии HDR10, а также оснащен подсветкой KSF LED и индивидуальной калибровкой баланса белого.

Аудиосистема «ТВ Станции Бейсик» включает блок микрофонов Farfield и широкополосные динамики мощностью от 20 до 30 Вт, а встроенная YaOS X позволяет управлять телевизором с помощью голоса без пульта, искать контент в интернете и пользоваться функциями «Алисы».

Также отмечается, что с выходом «ТВ Станции Бейсик» на всех устройствах на базе YaOS X стали доступны новые функции: персонализация по голосу для удобного использования несколькими членами семьи, режим караоке с доступом к 2,5 тыс. треков, возможность трансляции экрана смартфона на телевизор и проведение звонков между «ТВ Станцией» и другими устройствами.