«Яндекс» представил базовый телевизор «ТВ Станция Бейсик»

Анонсирован телевизор "ТВ Станция Бейсик" от "Яндекса" по цене от 35 000 рублей
«Яндекс» представил самую доступную линейку фирменных телевизоров «ТВ Станции Бейсик» под управлением YaOS со встроенной «Алисой» на базе YandexGPT. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
«ТВ Станция Бейсик» представлена в четырех размерах: 43, 50, 55 и 65 дюймов по цене от 35 до 65 тыс. руб. Телевизоры получили экраны с 4K-разрешением (Ultra-HD) с яркостью до 400 кд/кв. м, поддержкой технологии HDR10, а также оснащен подсветкой KSF LED и индивидуальной калибровкой баланса белого.
Аудиосистема «ТВ Станции Бейсик» включает блок микрофонов Farfield и широкополосные динамики мощностью от 20 до 30 Вт, а встроенная YaOS X позволяет управлять телевизором с помощью голоса без пульта, искать контент в интернете и пользоваться функциями «Алисы».
Также отмечается, что с выходом «ТВ Станции Бейсик» на всех устройствах на базе YaOS X стали доступны новые функции: персонализация по голосу для удобного использования несколькими членами семьи, режим караоке с доступом к 2,5 тыс. треков, возможность трансляции экрана смартфона на телевизор и проведение звонков между «ТВ Станцией» и другими устройствами.