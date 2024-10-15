Мошенники взламывают неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp, чтобы использовать их для обмана людей. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов.

После того, как мошенники взламывают аккаунты, они начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал Чернов.

Собеседник агентства уточнил, что звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, которая даже не знает о взломе. Эта схема затрудняет процесс установления личности мошенника.

По словам Чернова, со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. Наиболее часто жертвами такого обмана становятся пенсионеры старшего возраста, которым приложение установили дети или внуки.

До этого пресс-служба МВД сообщала, что в Москве сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который помог украсть у пенсионера 9 млн рублей.