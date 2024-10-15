Тонкий ноутбук Honor с магнитной камерой и толщиной 1 см начали продавать в РФ

В России поступил в продажу тонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14 с модульной камерой. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

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Новинка выделяется на фоне конкурентов весом всего в 1 кг и толщиной 1 см, а также корпусом из легкосплавного магния и прочного титана. Honor MagicBook Art 14 оснащается сенсорным 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с технологией защиты зрения, а также уникальной съемной магнитной камерой.

За производительность ноутбука отвечают процессоры Intel Core Ultra 5 и Ultra 7, дополненные 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. Среди прочего заявлено наличие аудиосистемы из 6 динамиков с поддержкой пространственного звука, а также двунаправленных микрофонов с системой шумоподавления.

По заявлениям производителя, аккумулятор емкостью 60 Вт*ч обеспечивает до 9,5 часов работы без подзарядки. Из интерфейсов в новинке предусмотрены все порты Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем.

Honor MagicBook Art 14 с процессором Ultra 5 оценили в 180 тыс. руб., а версию на базе Ultra 7 — в 200 тыс. руб.