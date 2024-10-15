"Ростелеком" предупредил о возможной блокировке сервисов Google в РФ

Сервисы Google, работающие на базе операционной системы Android, могут быть частично заблокированы на территории России при принятии подобных решений со стороны американской компании.

Об этом в интервью RTVI заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.

По его словам, в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют блокировать телефоны пользователей, в том числе из России.

Халитов напомнил, что ОС Android не является российской разработкой и технологически независимой.