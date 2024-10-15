"Ростелеком" предупредил о возможной блокировке сервисов Google в РФ

В «Ростелекоме» предупредили о возможной блокировке в России сервисов Google
Сервисы Google, работающие на базе операционной системы Android, могут быть частично заблокированы на территории России при принятии подобных решений со стороны американской компании.
Об этом в интервью RTVI заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.
По его словам, в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют блокировать телефоны пользователей, в том числе из России.
Халитов напомнил, что ОС Android не является российской разработкой и технологически независимой.
«При желании, в моём понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android... наши пользователи с определёнными сложностями в использовании столкнуться могут», — отметил Халитов.