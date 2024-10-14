Ученые нашли в Испании древнее захоронение с необъяснимым преобладанием женских скелетов

Международная группа ученых из Испании и Германии нашла около двух десятков каменных гробниц возрастом в 5 тыс. лет на территории испанского региона Иберия. Как показал анализ останков, большая часть костей принадлежала женщинам. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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В ходе раскопок в месте под названием Панория археологи обнаружили в общей сложности 55 тыс. фрагментов человеческих скелетов. Специалисты отметили, что в Панории захоронили по меньшей мере 91 человека.

Команда смогла определить пол 44 из них и выяснила, что 27 скелетов принадлежали женщинам, а 17 — мужчинам.

По словам ученых, подобный демографический дисбаланс в Панории невозможно объяснить естественной динамикой или непредсказуемыми событиями. Преобладание женских костей над мужскими пока остается загадкой.

Исследователи предположили, что в древней Панории могла существовать матрилинейная культура, в которой приоритет отдается женщинам. В подобных случаях дочери остаются в родственной группе, а сыновья уходят и присоединятся к другим сообществам. Однако у этой теории пока нет фактических подтверждений.