Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, стоимость отправки одного кода для компаний составит всего 0,01 доллара по всему миру. Более того, если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение плату взимать не будут.

«Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя проверочные коды своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная SMS-верификация. Мы называем его Telegram Gateway», — написал Дуров.

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Он отметил, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей.