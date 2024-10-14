NASA успешно запустило миссию по изучению спутника Юпитера

Миссия Europa Clipper по изучению спутника Юпитера — Европа — успешно запущена с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что запуск миссии был совершен на ракете SpaceX Falcon Heavy. Кораблю придется совершить путешествие длиной в 1,8 миллиарда миль к Европе, которая является шестым по отдаленности от планеты спутником Юпитера. Оно займет пять лет. По прогнозам, он сможет достичь Европы в апреле 2030 года. Europa Clipper сначала около года будет вращаться вокруг Юпитера, чтобы изменить свою траекторию, а затем полетит к спутнику, где проведет еще около трех лет, отправляя данные на Землю.

Главной целью миссии является поиск условий, способных поддерживать органическую жизнь на спутнике. Ученые полагают, что под ледяной коркой Европы находится огромный океан.