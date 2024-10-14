Обнаружены следы реального Рагнарека

Ученые из Национального музея Дании обнаружили следы климатической катастрофы, которая произошла около 1500 лет назад. Они считают, что эта катастрофа могла вдохновить местное население на создание знаменитой легенды о Рагнареке, занимающей видное место в скандинавской мифологии.

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Рагнарек - это череда стихийных бедствий, кульминацией которой становится затопление города Мидгарда и гибель богов Одина, Тора, Тюра, Фрейра, Хеймдалля и Локи, напоминает Heritage Daily.

Впервые легенда о Рагнареке появилась в "Прорицании вельвы", одной из частей исландского "Кодекса Региуса". В этой легенде рассказывается история сотворения мира, конца света и возрождения.

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science Reports, предполагает, что в основу легенды о Рагнареке могли быть положены реальные события, свидетелями которых стали местные жители.

Ученые из Национального музея Дании провели дендрохронологическое исследование образцов датского дуба. Изучение годичных колец помогло понять, как именно менялись климатические условия в местах произрастания деревьев в период с 300 по 800 год нашей эры.

Полученные данные исследователи сравнили с результатами изучения ледяных кернов из Гренландии, по которым ранее в рамках других исследований была прослежена хронология извержения двух крупных вулканов, из-за чего в воздух поднялась огромная масса серы и пыли, почти не пропускавшая солнечный свет.

В результате ученые пришли к выводу о том, что в течение трех лет в период между 539 и 541 годами нашей эры годичные кольца зафиксировали снижение темпов роста деревьев. Это говорит о том, что в данном регионе в тот момент времени наблюдалось сильное глобальное похолодание, которое повлияло на условия роста дубов.

В рамках нового исследования ученые установили, что именно в указанный период времени многие поселения в Дании были заброшены, и лишь спустя несколько лет местные жители начали возобновлять возделывание земель.

Археологические данные того же периода времени свидетельствуют об увеличении количества ценных предметов, захороненных по всей Дании. Специалисты считают, что это могли быть и не клады в обычном понимании, а церемониальные подношения богам, которых местные жители просили "вернуть солнце".